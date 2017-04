TRABAJE EN CASA REPARANDO BICICLETAS

Hay muchas razones para comenzar un negocio de reparación de bicicletas, sobre todo ahora que se promueve tanto el uso de este transporte.

Los clientes llegarán a su negocio para llevar a cabo reparaciones básicas y otras más desafiantes, pero tambien considere que otras reparaciónes tendrá que hacerlas a domicilio.

¿Cómo triunfar en este negocio?

Es indispensable conocer a fondo el funcionamiento de las bicicletas. Hay disponbiles infinidad de libros respecto al tema, en caso que usted no tenga idea de cómo reparar una bicicleta.

Los gastos pueden reducirse comprando neumáticos utilizados o cualquier otra refacción que necesite para realizar el mantenimiento de bicicletas. Esto es altamente recomendado. La prestación de servicios a precios razonables es muy importante. Por ejemplo, si los neumáticos para una bicicleta tienen un costo de $10, no se deberían cobrar $50. Es aceptable que los trabajos a domicilio sean más caros que los elaborados en el negocio.

La publicidad hará que su negocio sea conocido localmente y lo ayudará a crecer. Clubes de bicicletas, tiendas, y senderos son puntos recomendables para colocar publicidad. Una buena organización de su agenda le ayudará a cumplir con todas sus citas. Los clientes tienen más confianza en los servicios que se garantiza la reparación asegúrese de ofrecer esta garantía.

El vehículo que utilice para hacer las reparaciones a domicilio deberá de estar abastecido con refacciones, bombas de aire, botellas de agua, cómodos asientos, etc. Esto con la finalidad de ofrecer un servicio de primera mientras su cliente espera cómodamente.

Estos productos adicionales mejorarán la satisfacción del cliente. Un cliente satisfecho difunde la palabra de su negocio, y le ayuda a florecer. Una vez que su negocio crece, expandirse fuera de su área local se convierte en una opción. Otra idea a considerar seriamente es la franquicia.

Para aumentar el reconocimiento de su negocio, puede patrocinar carreras de bicicletas. No se limite a la publicidad que le brinden sus clientes actuales.

VN:F [1.9.15_1155]

Califica este articulo espera por favor... Rating: 5.0/5 (1 vote cast)