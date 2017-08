REACONDICIONAMIENTO DE BATERIAS

El negocio del reacondicionamiento de baterías le puede brindar la oportunidad de trabajar en casa que tanto estaba esperando. Es una gran alternativa para capitalizar el movimiento verde.

En términos simples un profesional de este negocio repara baterías de autos, lanchas, carritos de golf e incluso baterías utilizadas en equipos médicos como sillas de ruedas. Se reciben las baterías usadas, se restauran, se prueban y se revenden con una garantía limitada.

Busque baterías en talleres, gasolineras y deshuesaderos, seguro encontrará baterías usadas a un precio muy bajo o incluso gratis. Después de reacondicionarlas, las puede vender a un precio que le significará una muy alta utilidad.

Este negocio requiere la adquisición de equipo para probar las baterías, insumos para el reacondicionamiento y quizá algún tipo de entrenamiento en caso de ser necesario (puede encontrar algunos tutoriales online).

Si bien es difícil predecir la cantidad de dinero necesario para inciar este negocio, considere que al menos necesitará us$ 500 para arrancar a pequeña escala.

Para atraer más clientes promuévase como una empresa verde. Asista a eventos ecológicos y promueva sus servicios.

Cuando esté bien establecido y quiera expandirse considere el mercado de baterías de níquel cadmio y litio. Otra posibilidad de crecimiento incluye el reacondicionamieto de otros componentres automotrices como bombas o piezas de motor.

Atención: El reacondicionamiento de baterías involucra productos químicos volátiles. Es posible sufrir dolorosas quemaduras en la piel. El comportamiento descuidado en el ambiente de trabajo, como fumar, puede llevar a explosiones de gas. Entienda perfectamente los procesos químicos antes de entrar en este negocio!

