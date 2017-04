INICIE SU AGENCIA DE MODELOS

Antes de saber cómo iniciar una agencia de modelos, necesita saber lo que una agencia de modelos no es: No se trata de una escuela de moda o de una agencia de talentos. Deje esto que para los aficionados y “wannabes”. Si usted piensa abrir una agencia de modelos, céntrese en lo que una agencia de modelos realmente es: Una agencia de modelaje provee a los modelos de una variedad de trabajos que pueden ir desde modelado en una pasarela, sesiones fotográficas o incluso campañas promocionales.

Cómo iniciar una agencia de modelos – Claves para el Éxito

Seamos realistas: el modelaje es un negocio muy competitivo. Claro que hay que tener buenos modelos, pero es más importante conseguir los eventos. Desafortunadamente, estos trabajos no le serán entregados en bandeja de plata. Usted tiene que hacer contactos importantes y conocer a las figuras clave en la industria.

Las grandes empresas necesitan modelos para la publicidad impresa y de televisión. Los grandes almacenes contratan modelos para desfiles de moda, y las grandes empresas necesitan modelos para atraer llamar la atención. Clientes los hay y muchos, es cuestión que usted salga a buscarlos.

Hay cientos si no es que miles de hombres y mujeres jóvenes que sueñan con ser modelos de moda, pero eso no significa que estén calificados para ser uno. Incluso tener buen físico no es garantía de éxito. Como buen agente de modelos usted deberá distinguir entre modelos que tengan talento para la profesión y aquellos que no lo tengan.

Tenga listos contratos para sus modelos y clientes. Contrate a un abogado para el trabajo legal. No sólo los contratos demuestran seriedad, sino que son una buena práctica de negocios en general.

Quitando las bellas modelos, luces brillantes y sesiones fotográficas, su agencia de modelaje es un negocio. Ya sea que trabaje en casa o desde una oficina, usted tendrá que pagar impuestos y tener una licencia. Es posible que necesite contratar empleados, y tendrá que pagarles. Tome bien en cuenta estos puntos.

