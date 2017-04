GANE DINERO ALQUILANDO CARPAS PARA EVENTOS

Las carpas tienen una demanda muy alta para eventos al aire libre, tales como bodas, subastas o comidas exclusivas en jardines.

Toda persona que planee una fiesta al aire libre, necesitará un proveedor de carpas, por lo que usted puede llenar este vacío ofreciendo carpas en alquiler.

Con un poco de planificación y algo de capital, puede ponerse en funcionamiento en poco tiempo.

Lo que usted necesita para comenzar

En el nivel más básico, necesitará al menos una carpa, así que un poco de capital para comenzar es primordial. Está bien empezar con una pequeña o medianana carpa, aunque tendrá que adquirir más carpas con el tiempo. Usted también debe considerar cuidadosamente qué tipo y estilo de carpa comprar.

Adicionalmente, necesitará algo de ayuda. Mientras que usted conseguirá a los clientes, será esencial que cuente con personal adicional para hacer el trabajo para usted: montar y desmontar las carpas por ejemplo. Encontrar manos dispuestas es fácil, siempre y cuando usted sea capaz de compensar justamente.

Este tipo de negocio es ideal para una familia que pueda delegar a los niños la instalación de carpas pequeñas. Para trabajos que involucren la instalación de grandes carpas, usted necesitará un equipo completo de adultos.

Expandiendo el negocio

Mesas, sillas, manteles y una variedad de otras cosas, se pueden ofrecer adicionalmente a las carpas.

Gran parte del éxito dependerá de su capacidad de networking. Los negocios se hacen a través de referencias, haga netowrking con otros servicios de alquiler de su ciudad. Conozca a otros proveedores de servicios para eventos que sin duda le ayudarán en el largo plazo.

