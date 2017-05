El entrenamiento de perros es un negocio muy redituable y en continuo crecimiento ya que los dueños de estas mascotas valoran cada día más los beneficios del adiestramiento. Las clases se pueden llevar a cabo en su propio hogar ya sea personalizadas o en grupo. Si su casa no es lo suficientemente espaciosa para esta actividad, se puede trasladar a la casa de sus clientes e impartir las clases. Otra idea para impartir sus clases es acercarse con las escuelas o refugios de mascotas para que le permitan impartir sus clases en las noches o los fines de semana. En la actualidad la mayoría de los entrenadores no está certificado, aunque la tendencia está cambiando. Si usted se toma en serio este negocio le sugiero que tome cursos para convertirse en instructor profesional. No sólo ser profesional le ayuda para promocionarse de manera más efectiva, sino que al contar con credenciales usted puede cobrar más que un instructor no certificado.

