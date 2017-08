DISEÑADOR DE INTERIORES

Una gran idea para trabajar en casa es mediante el diseño de interiores. Desde casas y yates hasta edificios públicos y privados son “vestidos” por los diseñadores. En esta profesión se trabaja con toda clase de materiales, muebles y poco a poco se incrementa el uso de programas computacionales que ayudan a dar nueva videa a residencias, lugares de trabajo y espacios públicos.

Los diseñadores necesitan tener un agudo sentido del color y balance; requieren la habilidad de comunicarse a través de presentaciones gráficas y lo más importante es tener disposición al cambio para estar al día con las tendencias.

Por lo general, los diseñadores pueden hacer su trabajo sin preparación formal, para hacerlo, se pueden seguir dos caminos:

Aprender el negocio a través de educación a distancia. Comprar una franquicia que se dedique al diseño de interiores. La capacitación la otorgar la franquicia.

Una vez que se haya decidio el camino a seguir le recomendamos promocionar su negocio en organizaciones o grupos donde encuentre clientes potenciales. De igual forma sería buena idea montar un sitio web para que se de a conocer y muestre los trabajos realizados.

