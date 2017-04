Iniciar un negocio de alquiler de arte puede tener muchas ventajas. Los amantes del arte, por ejemplo, llegar a hacer un ingreso digno de su pasión.

Si usted es alguien que vive y respira el arte y entiende lo que el negocio del arte se trata, esta vocación que no sólo le traerá el dinero, sino que también le permitirá hacer lo que ama.

Un negocio de alquiler de arte abastece a aquellos que quieren mostrar obras de arte en sus paredes, pero no pueden permitirse el lujo de comprarlas. A muchas organizaciones y particulares les encantaría la idea de tener una valiosa pintura en sus paredes. Algunas organizaciones pueden necesitarlas para eventos especiales y si las piezas no son necesarias de manera permanente, no tienen por qué invertir en ellas. Para aprovechar este mercado, el alquiler de arte ha surgido.

Al comenzar un negocio de alquiler de arte, hable con otros que ya están en el negocio. Mientras que los que dirigen un negocio en su área puede verlo a usted como la competencia, siempre se puede encontrar ayuda a través de revistas de arte y dueños de empresas de alquiler que viven fuera de su estado. Esto le ayudará a elaborar un plan efectivo para empresas.

La segunda parte consiste en crear una red de negocios con los artistas de la zona. Usted puede contactar a los artistas más sofisticados o artistas medianamente reconocidos.

Contactar a los artistas requerirá de ingenio de su parte. Puede navegar por el internet para encontrar las páginas web de los artistas, o si usted prefiere hacerlo de la manera convencional, puede visitar galerías de arte establecidas. Cuando vea interesantes obras de arte en exposición, encontrará los datos de contacto del artista. Si llegan a un acuerdo por el alquiler, su próximo paso será el de encontrar clientes.

Si usted puede adquirir las obras artísticas, puede montar una pequeña galería de su propiedad donde se pueda mostrar el arte para alquiler. Los clientes pueden visitar la galería y seleccionar las obras que deseen utilizar. Alternativamente, usted puede tener una galería virtual online donde pueda enseñar las obras.

Los clientes potenciales incluyen hospitales, empresas grandes o medianas, restaurantes, clínicas y terapeutas. ¡Hable con ellos y convénzalos!

Este negocio de alquiler de arte requiere paciencia, previsión, la habilidad para invertir bien, un buen “networking”, y – lo más importante – el amor al arte.

