TRABAJE EN CASA ELABORANDO SALSA

Si sus recetas de cocina mexicana son la comidilla de la ciudad, considere aprender cómo iniciar un negocio de elaboración de salsa.

Las dietas bajas y altas en carbohidratos van y vienen, pero la salsa es un tipo de alimento que es aceptable en el menú de casi todas las dietas.

Las salsas están hechas de ingredientes saludables -tomates jugosos y deliciosas especias. Son bajas en grasa, bajas en calorías, sabrosas, y la mayoría suministran betacaroteno y vitaminas A y C.

Con una receta excelente y un plan de marketing inteligente, usted puede iniciar este negocio y triunfar.

Encontrando la receta perfecta

Es cierto que existen numerosas recetas de salsa en el mercado, pero hay espacio para más a medida que ofrezcan mejor calidad y un sabor diferente.

¿Qué hace su salsa especial? ¿Es la frescura de los ingredientes? ¿Está hecha de verduras orgánicas? ¿Es su salsa más picante que todas las demás? ¿Tiene bajo contenido de sodio?

Si usted no tiene una salsa verdaderamente única, no se desespere. Continue experimentando con diversos ingredientes y especias y encontrará la ganadora. Pruebe diferentes ingredientes (incluso las frutas) y varíe el nivel de picante.

Cómo empezar este negocio desde casa

Una vez que haya encontrado la receta ideal, es momento de hacer lo necesario para empezar a vender. Países y ciudades tienen diferentes regulaciones y requisitos para la preparación de alimentos en casa, así que asegúrese de estar siguiendo todos los lineamientos necesarios.

Al comenzar un negocio de alimentos en el hogar, usted puede ser obligado a tener un área de preparación designada que recibirá una inspección oficial regularmente. Puede ser que incluso en su localidad esté prohíbido realizar la comida en casa y tendrá entonces que alquilar instalaciones de cocina.

Piense en el empaque de las salsas, éste deberá de mantener el contenido fresco. También necesitará el etiquetado. Finalmente, piense en un nombre fácil de recordar para su producto.

Promueva su Salsa

Una vez que haya perfeccionado su salsa y haya encontrado el paquete y nombre ideal es momento de vender!

En un principio puede ser que tenga que dar muchas muestras gratis. Lleve la salsa a todas las reuniones sociales, a las escuelas, iglesia, incluso a su trabajo. Las personas son más propensas a comprar la salsa si lo conocen, pero si es buena, la comprarán porque les gusta y ellos pasarán la voz con sus amigos.

Venda su salsa en las pequeñas islas de los centros comerciales y regale pequeñas muestras a la gente que pase. Inicie un sitio web para que la gente puede ordenar en línea.

Le será muy difícil entrar en las grandes cadenas de abarrotes ya que la competencia por espacio en las estanterías es dura. Las tiendas de abarrotes locales y restaurantes pueden estar dispuestos a probrar su salsa.

Con imaginación y perseverancia, usted puede aprender cómo iniciar un negocio de salsa que realmente se convierta en una amenza a la competencia!

