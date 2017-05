TRABAJA EN CASA CONSTRUYENDO JAULAS PARA AVES

Construir jaulas para aves es una interesante empresa que puede disfrutar mientras hace dinero. Puede hacer desde jaulas simples hasta las más complejas. Los clientes buscarán funcionalidad y estilo.

Puede iniciar su negocio con una pequeña inversión desde su casa o garaje y gradualmente puede incrementar el tamaño de su operación a medida que su negocio crece.

Puntos a considerar:

Las jaulas para aves son productos novedosos que atraen la atención y son sólidos en demanda en mercados específicos. Siempre es bueno tener planos adecuados de las jaulas a construir para usarlos como referencia para construcciones en el futuro, y hará que su negocio a largo plazo luzca más realista.

Debe de asegurarse que las jaulas para aves que construya sean fabricadas y tengan el estilo igual al que ha ofrecido en sus diferentes canales de publicidad. Debe de contar con algunos modelos previamente hechos para poder mostrar a sus clientes potenciales. Puede usar esos modelos para probar la resistencia a diferentes condiciones de uso y de clima.

Si no sabe mucho acerca del tema de construir jaulas, puede buscar en Internet sitios donde ofrecen diferentes planos de diseño completamente gratis, conseguirá una lista de partes y materiales necesarios para la construcción, como también una lista de las herramientas básicas y diferentes manuales con variadas técnicas disponibles.

De rienda suelta a su creatividad

Debe de crear diferentes modelos de jaulas. Si es para aves de gran tamaño o aves pequeñas. Esto le dará un buen rango de posibilidades para escoger a sus clientes. Además debe de estar dispuesto a fabricar jaulas con diseños especiales de acuerdo a los requerimientos de sus clientes. Siempre use materiales buenos en calidad para la construcción de las jaulas. Por ejemplo, la pintura y la madera deben de ser de altamente durables. También debe prestar atención a los requerimientos que hagan sus clientes y no pasar por alto ninguna exigencia. En general sus productos deben de ser de impecable aspecto y gran calidad.

Lúzcase con sus artísticas ideas mientras diseña

Puede usar luces en la entrada de la jaula alimentadas con energía solar. Integre recipientes para agua en el diseño de las jaulas, también puede incorporar un buzón de correo en el diseño, etc… Es buena idea tener diseños convencionales ya que todos los clientes no buscarán diseños originales.

Diversifíquese y hágase conocer

¿Que tal vender pastelillos para aves, alimento gourmet, o construcción de penthouse para gatos? Véalo como generadores de ingreso alterno y relacionado a su negocio principal. Más allá de esto busque establecer una reputación dentro de su comunidad participando en eventos locales y en obras de caridad. También puede desarrollar una fuerte presencia en la Web, lo que impulsara las ventas de su negocio.

