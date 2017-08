Si usted es apasionado y le gustaría hacer algo exclusivo, quizá le confenga considerar la fotografía como algo más que un hobby. Probablemente se enfile al camino del éxito.

Con lo anterior, no decimos que la fotografía sea fácil, tampoco decimos que toda la gente que se dedica a la fotografía logra su objetivo. La industria de la fotografía es muy competida. Existe más gente con ganas de convertirse en fotógrafo exitoso que espacios por llenar. El resultado es que aquellos que quieran alcanzar el éxito -aún a nivel local- deberán ser muy creativos y astutos en el campo de los negocios.

Primeramente, para convertirse en fotógrafo profesional, deberá tener reconocimiento en el campo. La gente no sólo compra arte, también compran prestigio, credenciales. En esencia, compran lo que usted representa. Los trabajos publicados, dónde ha publicado sus trabajos, por cuánto tiempo ha sido fotógrafo, a dónde ha viajado, etc; son puntos de gran relevancia en esta profesión.

En segundo lugar, usted necesitará la mayor preparación posible en su curriculum. En los cursos de fotografía, usted tomará gran cantidad de fotografías que formarán parte de su portafolio. Usted deberá asegurarse que su portafolio destaque de los demás cuidando los detalles. Consiga un buen álbum, la letra para las descripciones, los bordes, los temas, el tamaño de las fotos, colores, etc. Una vez que termine su portafolio, deberá usted mismo de estar impresionado, lo cual no es fácil para la mayoría de fotógrafos ya que ellos mismo son sus más duros críticos.

En seguida, a usted le convendrá conseguir trabajo como asistente. Este tipo de empleo no es muy bien pagado, pero le ayudará a aprender más sobre esta industria. Intente trabajar bajo la tutela de los mejores fotógrafos de su área. Haciendo esto, usted fortalecerá su curriculum.

Otro punto importante es tener un buen sentido para los negocios. Usted, deberá relacionarse muy bien en el medio, establecer una buena política de precios, pero sobre todo tener creatividad e imaginación. Recuerde que ser artista y persona de negocios no es fácil.

Finalmente, nuestra recomendación es que se enfoque en una especialidad. Por ejemplo, puede trabajar para la prensa u otro medio. Otros campos que le pudieran interesar incluyen: deporte, ciencia, bodas, etc. Cualquiera que sea su interés estudie al mejor del campo y moldéese a partir de él.

