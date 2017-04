COMPRA-VENTA DE MONEDAS DE COLECCIÓN

¿Ha tenido siempre una fascinación con las monedas? Si es así, tal vez usted debería considerar la posibilidad de iniciar un negociode compra-venta de monedas.

Una numismática de su propiedad proporcionará un espacio para que la gente compre y venda monedas raras y valiosas, monedas antiguas, monedas de plata y oro e inclusive billetes.

También proporcionará los precios, la clasificación, y los servicios para autenticar las monedas. Incluso si establece su negocio en un local, usted querrá tener presencia en Internet para el comercio de monedas y también para la valoración.

El activo más importante para su negocio será el conocimiento. Esto es especialmente cierto por todos los falsificadores que abundan en la industria.

Le será de gran ayuda tener un profundo conocimiento de las monedas o bien el acceso a otra persona que lo tenga. Para iniciar su negocio, usted necesitará unos cuantos miles de dólares para establecer el inventario.

Empezando el negocio

Para iniciar su negocio, usted debe adentrarse y aprender todo lo que pueda sobre numismática. Busque comerciantes de monedas en el internet, ya que ellos saben qué monedas son las más raras, más comercializadas y las más nuevas. La creación de una red con otros distribuidores puede ser muy beneficiosa. Visite ferias o numismáticas para decidir los tipos de monedas con las que le gustaría comenzar.

Además de las monedas, usted también necesitará comprar vitrinas y artículos para limpiar las monedas, entre otros artículos. Puede abrir el negocio en su propia casa, no hay necesidad de gastar una gran cantidad de dinero en el alquiler de un local.

Promocionando el negocio

Para vender sus monedas, tiene que anunciarse. Usted puede anunciarse en revistas especializadas, periódicos, publicaciones, etc. Las ferias comerciales son otro buen lugar para promocionar su negocio, especialmente entre los comerciantes y coleccionistas.

VN:F [1.9.15_1155]

Califica este articulo espera por favor... Rating: 3.5/5 (2 votes cast)