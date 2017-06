TOALLAS PARA NIÑOS Y BEBÉS

Todas las mamas están interesadas en las prendas de vestir y los accesorios de sus hijos, y la mayoría de ellas pasa mucho tiempo para buscar una toalla especial que servirá a la hora del baño de sus pequeños.

Aunque parezca sorprendente esta área no esta considerada dentro del mundo de los negocios y son muy pocos los que ofrecen toallas y batas de baño con diseños especialmente para los niños.

Si usted conoce lo básico en costura, es creativo para diseñar y sabe cuales son los colores que atraen más a los niños, puede que le interese hacer negocio al empezar a diseñar toallas especialmente para los niños trabajando desde casa.

Todos sabemos lo difícil que es hacer que los niños entren a la bañera, pero algunas veces desviando su atención a los diseños de las toallas diseñadas con sus personajes favoritos de dibujos animados puede que les atraiga a tomar el baño. Claro, la toalla no solo tiene que ser atractiva, es muy importante prestar atención a la suavidad y absorbencia de los materiales que se usan.

Para empezar

Todo lo que necesita es su maquina de coser, tela de toalla o absorbente. Se recomienda que las toallas sean de 100% algodón. Puede comprar este material a mayoreo con los distribuidores de telas de su zona.

La siguiente herramienta importante es su imaginación y creatividad. Usted puede hacer toallas de baño, toallas de manos, toallas con capucha, batas, e incluso juguetes para los niños, ya que les encanta jugar mientras toman el baño.

Competencia en el mercado

Este es el mejor momento para comenzar a hacer negocio con toallas para bebe sy niños ya que no hay muchos competidores en este ámbito.

Es novedoso y además con gran facilidad puede lograr reconocimiento de su nombre o empresa en el mercado.

Para vender sus toallas

Puede empezar promocionando su producto en las albercas y como regalo para los recién nacidos. Esta es una excelente forma de comenzar y lograr más clientes rápidamente.

Repartir volantes en su zona o en los parques y casas club de su ciudad.

También puede negociar la venta de sus productos en tiendas para bebes y niños.

Además podría crear un email atractivo con algunas fotos de sus productos e información de estos y enviarla a toda su lista de contactos. Sus contactos eventualmente reenviarán su email a clientes potenciales.

Incluso puede tener una tienda virtual en línea que le ayudará a ¡conseguir clientes de todo el mundo!

