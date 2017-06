MAQUILLAJE ARTÍSTICO INFANTIL

¿Te encanta ver sonreír a los niños? Esta es una excelente oportunidad para ganar un ingreso extra a las madres que se quedan en el hogar. El maquillaje artístico o para niños se ha vuelto muy popular, tanto que gustan de invitar a personas que se especializan en pintar las pequeñas caritas a fiestas particulares o escolares.

El dedicarse a esto no solo le generará ingresos extras, además el placer de ver a los niños tan felices y entusiasmados – ¡no tiene precio!

¿Que necesita para comenzar?

No necesita tener habilidades especiales para dibujar, ni si quiera es necesario tener talento artístico, después de todo solo estaría pintando a los pequeños. Todo lo que necesita es algo de pintura facial, pinceles y ser tan creativo como un niño.

Todos los instrumentos básicos y lo que necesita puede ser adquirido como un kit de pintura, y el costo pagado por este puede ser recuperado fácilmente.

Comercialización y búsqueda de clientes

Esto no va a ser nada difícil. Puede comenzar en las fiestas de cumpleaños de sus propios hijos o familiares. Después se les informa a los padres del nuevo negocio y comenzarán llegarle invitaciones para que vaya a las fiestas de sus hijos a realizar las pinturas artísticas.

También puede hablar con el encargado de los boletines escolares dentro de las escuelas. Pronto tendrá suficientes y mucho más clientes a su puerta.

¿Cómo cobrar por sus servicios?

Observe a la competencia. Llame a otro pintor de caras en su área para saber sus precios. Usted puede cobrar un precio por cara o si usted va a ir a una fiesta puede cobrar una cantidad, dependiendo de los niños que vayan a estar allí.

¡Sea diferente!

No se limite solo a fiestas de cumpleaños, de la escuela o carnavales, de vez en cuando salga a promocionar sus servicios en especial en fechas como Halloween o Navidad.

