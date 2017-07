MANTAS PARA BEBÉ

Cuando se piensa en regalos para bebes mucha gente opta por mantas suaves, lindas, de dos vistas que seguro serán un regalo único y de gran uso.

Imagina cuan significativo sería que el regalo fuera personalizado poniendo algún mensaje especial según lo requerido. Imagina esta idea de regalo como un magnifico negocio casero.

Hacer mantas es algo simple. Usted no necesita habilidades especiales y tampoco se necesita ser experto en costura y bordado. Todo lo que haces es cortar y sujetar. Si se tiene una destreza natural para las manualidades y un montón de ideas únicas para personalizar mantas sería un negocio ideal para usted.

Estas mantas se pueden dar como regalos para los recién nacidos, bautizos, ceremonias, para las futuras mamas en los baby showers, etc. Las mantas hechas en casa son ideas fabulosas de regalo, en especial si llevan algún mensaje personalizado. El mensaje podría ser la fecha de la ocasión, el nombre del bebe, detalles del nacimiento, un poema especial, o un mensaje personal. Esta idea de regalo es magnifica también para algún día festivo y seguro que se verá encantador en la sala, casa de playa, en una montaña, o en un día de campo.

El costo inicial de esta idea de negocio es mínima, ya que el precio de la manta es muy bajo, en especial si busca descuentos, o las compra en almacenes especializados o en Internet. Seguro que encontrará mantas de todo tipo, tamaños, diseños y gran variedad de colores.

Antes que compre las mantas decida cuales serán los tamaños que manejará. Vaya por los tamaños básicos y tenga provisiones para los primeros pedidos. Recuerde que una manta de tamaño grande es mejor regalo ya que es más duradera porque el niño crecerá y podrá seguir usando su manta.

Usted puede rematar el borde de la manta cortándola en franjas o con crochet alrededor del borde en colores de contraste o semejantes al color de la manta. Esto agregara un toque especial a la manta terminada. Se recomienda quitar los bordes ondulados y las pequeñas perforaciones de fábrica y poner todos los lados uniformes antes de realizar los bordes.

Se pueden adornar las mantas con retazos de telas, bordado, adornos o incluso con pintura de tela. Se recomienda hacer la decoración antes de unir ambos pedazos de manta para hacer la doble vista para que las costuras, nudos e hilo no se noten.

Las creaciones de mantas son una opción estupenda para regalo de bebes o incluso como parte de decoración en un hogar y para cualquier ocasión especial.

Comience a hacer creaciones únicas en la fabricación de mantas y se convertirá en un empresario con una gran remuneración económica trabajando desde casa.

