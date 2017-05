Para aquellos que adoran leer las cartas a los amigos y familiares, ¿por qué no considerarlo como un negocio casero?. Una vez que promocione sus servicios y encuentre la clientela, esta hobbie convertido en negocio puede ser muy lucrativo. Existen muchas alternativas para sacar provecho a esta actividad:

Lectura de cartas por teléfono

Algunos psíquicos y tarotistas trabajan por cuenta propia y crean su propia empresa. Cargan por minuto la lectura de cartas y establecen un horario de atención. Tienen que promocionarse, recolectar pagos, llevar contabilidad, etc. Esto requiere tener conocimiento de administración y finanzas. Lo más usual es trabajar para una empresa dedicada a la lectura de cartas por teléfono. A usted le pagan por cada lectura, mientras que la empresa se encarga de la infraestructra, adminsitración, cobros, etc. Usted puede seleccionar sus horas de trabajo y las llamadas son transferidas al teléfono de su casa. El cliente por lo general no se da cuenta de esto y sus detalles se mantienen en el anonimato. La mayoría de los tarotistas trabajan con un alias y un aire místico.

Si elige este camino, acondicione un cómodo espacio de trabajo. Quizá le convenga comprar un auricular para moverse con total comodidad. Cuando hable con el cliente, deje que ellos escuchen el movimiento de cartas. La mayoría de las lecturas duran 20 minutos aproximadamente, aunque algunas se extienden hasta una hora. Al cliente seguramente le están cobrando por minuto, por lo que le recomendamos trabajar con compañías que establezcan cuotas razonables. En este negocio existen muchas compañías sin escrúpulos que le dan incentivos para que usted mantenga a los clientes el mayor tiempo posible en el telófono incluso mediante grabaciones pregrabadas. Esto no es ético y los clientes se darán cuenta de esto, lo que no los motivará a volver a llamar.

Por lo general, estas empresas pagan alrededor de us$ 15 por hora, dependiendo de las horas que usted decida trabajar.

Lectura de cartas por internet

Es posible que usted puede inciar este negocio online por su cuenta, con la ayuda de un diseñador y de un programador. Usted puede incluir secciones acerca del tarot, tienda online (libros, artículos varios) y ofrecer lectura en vivo. Puede cobrar estos servicios mediante cargo a tarjeta de crédito/débito, paypal, moneybookers, etc. Esto puede ser complicado si usted no cuenta con habilidades computacionales. Tener un sitio online implica administración del sitio, hosting, etc. Es mucho mejor trabajar para un servicio online de tarot que manejarán todo lo anterior, mientras que usted se encarga de lo que sabe hacer mejor: leer las cartas.

Leer las cartas en su ciudad

Si usted no cuenta con un local propio, siempre existen lugares donde puedan requerir de sus servicios. Por ejemplo, en locales donde vendan artículos esotéricos, puede proponerles leer las cartas en determinados días. Puede arreglarse con el establecimiento al darles un porcentaje de sus ingresos. Seguramente a la tienda le parecerá buena idea, ya que atraerá más clientes al negocio y además tendrá un ingreso extra. Todos ganan. De igual forma puede ofrecer la lectura de cartas a domicilio. En este caso usted debe contar con buena reputación en su comunidad para que le tengan la confianza de solicitar de sus servicios.

VN:F [1.9.15_1155]