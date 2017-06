FOTÓGRAFO DE MASCOTAS

Las parejas jóvenes de la actualidad posponen la paternidad para después o de plano no incluyen hijos en su plan de vida. En lugar de esto, invierten su tiempo y dinero en las mascotas. Una de las maneras de expresar amor hacia estos compañeros es mediante fotos profesionales, ya sea colocándolas en la sala o unas pequeñas para la billetera.

¿Sabía que la Fotografía de Mascotas es un negocio muy lucrativo? Existe la demanda de fotógrafos que se especialicen en tomar retratos de los miembros más consentidos de la familia. Sorprendentemente, la mayoría de las personas están dispuestas a pagar más por los retratos de sus mascotas que por el resto de la familia. Con talento, usted puede hacer de un perrito común en uno digno de exhibición mediante una foto memorable.

Existen pocos fotógrafos que se especialicen en tomar fotografías de perros, gatos, pájaros y otras mascotas. Además, existe un gran plus para quienes escojan esta profesión: la mayoría de las mascotas son más obedientes que los humanos, lo que hace que las sesiones sean mucho más fáciles para usted.

VN:F [1.9.15_1155]

Califica este articulo espera por favor... Rating: 5.0/5 (1 vote cast)