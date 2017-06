¿No le gustaría emprender un excitante negocio desde su casa?

¿Tiene la habilidad para escribir? Si es así, puede que este interesado en comenzar un negocio muy interesante y variado al convertirse en un escritor fantasma. Un escritor fantasma es alguien quien trabaja para otras personas. Sin embargo, la principal diferencia entre un escritor y un escritor fantasma es que usualmente el nombre de “escritor fantasma” no aparece en el trabajo que ha escrito. En cambio el nombre de la persona para la que escribe si aparecería en el trabajo escrito.

Como escritor fantasma, se le pagaría para escribir información o relatos interesantes que atrapen la atención de los lectores. Se le puede contratar para escribir material para artículos de revistas, poemas, letras de canciones, contenido para sitios web (blogger), boletines de noticias, libros, ensayos… Si usted tiene el don para escribir, convertirse en un escritor fantasma es una carrera emocionante, ya que está constantemente investigando nuevos temas y conociendo nuevas personas

La mejor parte a cerca de ser un escritor fantasma es que puede trabajar a su ritmo, con las horas de trabajo que desee y desde la comodidad de su hogar. Puede establecer su propio horario de trabajo para terminar el trabajo en el plazo pactado.

Ser escritor fantasma no es solamente un trabajo estimulante, puede llegar a ser muy lucrativo; todo esto va a depender claro de la experiencia y antecedentes que vaya teniendo.

Otro increíble beneficio de convertirse en escritor fantasma es que no importa en que parte del mundo se encuentren sus clientes, ya que puede completar su trabajo a través de la computadora de tu casa y recibir pagos a través de cheques, transferencia bancaria o Paypal. Teniendo computadora y conexión a Internet usted podría asegurar éxito como escritor fantasma.

Si usted nunca ha sido un escritor fantasma, existen algunos atributos clave que un escritor fantasma debe tener:

Buenas habilidades de escritura y gramática.

Excelente capacidad de comunicación.

Buena capacidad de investigación.

Excelente capacidad de organización.

Capacidad para seguir instrucciones.

Como escritor fantasma, hay una serie de maneras de encontrar clientes. Una forma es a través de los servicios en línea tales como: RentAGhostWriter.Com, Aquenet.Com, Freelancers.Net y SmarterWork.Com. Allí, usted podrá elegir entre una amplia variedad de puestos de trabajo, ya que potenciales clientes solicitan un escritor fantasma para completar sus proyectos.

Hay muchos sitios como estos donde se puede ir a buscar trabajo, sin embargo, tenga en cuenta que algunos de estos sitios cobran una cuota por obtener puestos de trabajo.

Por último, pero no menos importante, siempre tenga en cuenta que el trabajo que presenta una escritor fantasma siempre debe ser original. Un buen escritor fantasma nunca plagia su trabajo.

