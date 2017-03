Este negocio consiste básicamente en traducir desde reportes anuales hasta novelas de un lenguaje a otro. Algunos traductores realizan su labor traduciendo diálogos de películas y otros hasta de documentos confidenciales.

Lo unico que necesitas para que éste negocio tenga éxito es:

1. Fluidez en al menos dos idiomas.

2. Saber comunicarse gramáticamente y efectivamente en ambos lenguajes.

3. Habilidades mecanográficas también son cruciales.

4. Una computadora, que incluya procesador de texto y que puede manejar las necesidades de los lenguajes que usted está utilizando.

Es necesario anunciarse en la sección amarilla, en los anuncios clasificados del periódico y en publicaciones especializadas. En este negocio el cargo es por palabra y sus cuotas podrán variar por palabra, dependiendo en la lenguaje que traduzca, la complejidad y urgencia de la tarea.

