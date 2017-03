CONVIÉRTETE EN MEDIADOR

Si eres bueno para escuchar y tienes una excelente capacidad para resolver problemas, quizá te interese iniciar un negocio de mediación. La mediación es un tipo de solución de controversias en el que un tercero – el mediador – ayuda a las partes contendientes a resolver un problema. La mediación no sólo puede ser realizada por profesionales jurídicos, cualquiera puede hacerlo, de hecho, gran parte de la formación puede hacerse online. Pero antes de llegar demasiado lejos, tienes que reconocer tu área de experiencia. Hay diferentes tipos de mediación y necesitas especializarte en el que tengas más experiencia. Si eres ejecutivo de empresa, podrías centrarte en la mediación entre empresas. Los consejeros pueden centrarse en cuestiones de divorcio, custodia y herencia. Si tienes experiencia con temas de negocios verdes, podrías centrarte en conflictos afines. Como puedes ver, esta idea de negocio está al alcance de muchas personas. Si estás interesado en iniciar este negocio, pero no te sientes capacitado para ofrecer la mediación, o no estás interesado ​​en convertirte en un mediador certificado, puedes contratar profesionales que trabajen para ti. Puesto que toda la comunicación se puede hacer a través de correo electrónico y teléfono, tu personal y tus clientes pueden estar en cualquier parte del mundo, lo que hace de ésta, una de las ideas de negocio más versátiles disponibles hoy en día.

Una vez que tu negocio está establecido necesitas comercializar tus servicios. Ponte en contacto con abogados que se especialicen en tu área de especialización y pide que te incluyan en su lista de mediadores recomendados. También puedes colocar anuncios en el periódico local, incluso lanzar un sitio web.

Los clientes potenciales deben saber qué servicios ofreces y a que costo. Un negocio de mediación no sólo es un recurso valioso para las personas que necesitan la resolución de conflictos, es una excelente manera de ser tu propio jefe y obtener utilidades a base de tu talento.

VN:F [1.9.15_1155]