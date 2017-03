Ser agente de viajes desde el hogar es como cualquier otra carrera, no es para cualquiera. Sin embargo para un gran grupo de personas es una excelente industria. Aquí algunas razones por las que sería bueno para usted.

Le agrada a las personas. No le tiene que agradar a todos pero en general le agrada a las personas. Si no es así, es probable que esta no sea el mejor trabajo para usted, ya que tendrá que interactuar con clientes y proveedores.

Disfruta ayudando. Usted es un consultor para las personas que están preparando un viaje. Su trabajo es ayudar a sus clientes a planear e ir de viaje. No puede ser de los que se molestan cuando alguien le pide ayuda.

Le gusta viajar. Si usted es un viajero, tendrá información sobre diferentes destinos. Si le gusta viajar, podrá guardar dinero para sus propias vacaciones.

Todo el mundo le llama. Sus amigos y familiares lo contactan a usted cuando necesitan ayuda para hacer sus planes de viaje.

Sabe como usar el Internet. Todos conocen que usted sabe como navegar en la web y que puede obtener y encontrar en línea casi cualquier cosa.

Disfruta de investigar y hacer proyectos. Ésta es una de las áreas que le puede hacer agente de viajes. Incluso puede no haber viajado mucho e incluso haber reprobado la clase de geografía. Pero si sabe como investigar y encontrar información para los clientes por medio de libros y el Internet tendrá una gran ventaja.

Le encanta soñar. Si piensa constantemente en el próximo lugar que le gustaría visitar y pasa horas buscando cosas e información. Su búsqueda le ayudará a aprender más del mundo y los lugares para visitar.

No le da miedo llamar para obtener información. Usted no tiene que conocer o haber viajado a todos los lugares del mundo para ser un buen agente. Si usted es de la clase de personas que levanta el teléfono y llama a alguien para que le ayude, le hará bien. Los proveedores están ahí para ayudarle a planear los viajes de sus clientes.

Busca la forma de tener un ingreso extra. Si usted ya tiene un empleo este trabajo es uno de los que no requiere que trabaje por largas horas o que este en un lugar determinado por mucho tiempo.

Cualquiera que sea la razón por la que decida ser un agente de viajes desde su hogar seguro será una oportunidad maravillosa.

