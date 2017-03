ELABORAR JOYERÍA

¿Es de las personas que tienen un ojo especial para diseños de moda en accesorios, y le encanta hacer sus propios diseños de joyería con las últimas tendencias de moda?. Imagine ganando dinero diseñando hermosa joyería y saber que la gente usa sus creaciones.

Para este negocio es necesario ser perspicaz, organizado y conciente. Este trabajo creativo le da la libertad, independencia y flexibilidad para trabajar desde casa y la ganancia que pueda recibir será solo limitada por su determinación, dinamismo y deseo. No necesita tener una educación especial, experiencia ni entrenamiento necesario para este negocio. Usted puede diseñar toda clase de joyería como collares, brazaletes, aretes, anillos, broches para el cabello, incluso accesorios para hombres como pisa corbatas, hebillas, mancuernas y botones. Usted puede utilizar cuencas de piedras sintéticas o semipreciosas, pequeñas piezas de cerámica o plástico, alambre, e incluso elementos orgánicos o naturales para embellecer sus diseños.

El costo inicial es mínimo. Inicialmente necesitaría invertir en herramienta básica de precio accesible y el material necesario puede ser comprado según la demanda del producto. Si usted ha realizado joyería como pasatiempo seguro sabrá donde adquirir el material a mejor precio. Si este no es el caso tendrá que buscar los mejores precios para la materia prima.

En resumen los puntos que tiene que determinar antes de lanzarse en la carrera de fabricación de joyería son:

El tipo de joyería con la que le gustaría comenzar basándose en su especialidad, y como sería cada colección.

Que métodos utilizara para el diseño, y una lista de herramienta básica que necesitará para realizar la joyería.

El material que necesitará y donde planea conseguirlo.

Determinar los precios de la joyería ya sea para mayoreo como para menudeo.

Determinar el costo y ganancia.

Trazar un plan de negocio y determinar la trayectoria de de su empresa.

Realizar un plan de comercialización del producto.

El Mercado para joyería económica es enorme. Usted puede hacer negocio fácilmente vendiendo su joyería hecha a mano y con ideas originales. Usted puede vender sus productos a tiendas de regalos, tiendas de accesorios, a tiendas de mayoristas o bien al consumidor final. Incluso usted puede vender su joyería por Internet.

El límite a su imaginación cuando se trabaja en joyería es mínimo. Sea tan original, diferente y haga creaciones únicas, pero recuerde siempre mantenerse con las últimas tendencias de la moda. Recuerde también los gustos de sus consumidores.

Seguro que recibirá muchísima alegría al ver sus diseños únicos en manos de sus consumidores. Genere emoción con sus diseños, dele carácter a su joyería y sus clientes amarán sus creaciones. El truco para el éxito consiste en mantener a su clientela inspirada e interesada en sus diseños. ¡Y el resto como dicen… es historia!

VN:F [1.9.15_1155]

Califica este articulo espera por favor... Rating: 2.0/5 (4 votes cast)