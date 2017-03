CONSEJOS PARA INICIAR UN NEGOCIO EN CASA

Existen muchas razones por qué las personas deciden iniciar un negocio en casa. Algunas de estas razones son:

1. Insatisfecho con su situación laboral actual.

2. Desempleado.

3. Deseo de estar en casa con los niños más pequeños, algún miembro de la familia enfermo, padres ancianos, etc.

4. Anhelo de ser su propio jefe.

Sea cual sea su razón particular para iniciar un negocio en el hogar, hay algunos puntos básicos que debe tomar en cuenta antes de poner en marcha su negocio.

* En primer lugar, es necesario enfrentarse a la realidad … sea realista en sus expectativas. Demasiada gente cree en la publicidad que promete mucho dinero y rápido, con negocios basados en el hogar. Este tipo de publicidad es un engaño total. Le tomará por lo menos un año, y en algunos casos hasta tres largos años, antes de comenzar a tener ingresos significativos con un negocio casero.

Existen 2 tipos de personas quu no deberían comenzar un negocio desde casa. El emprendedor prospecto que dice: “Estoy quebrado y necesito ganar mucho dinero… rápido”, y el prospecto que dice: “Quiero empezar un negocio en casa, pero no quiero invertir nada en él hasta que empiece a ganar dinero”.

Es evidente que estas 2 personas no son realistas y con esa forma de pensar seguramente fracasarán.

Se necesita mucho tiempo para comercializar con éxito un nuevo negocio. Si usted está planeando un negocio en el hogar con el fin de pasar mucho tiempo con los niños o cuidar de los ancianos, un ingreso equivalente a un trabajo de tiempo completo no es un objetivo realista.

* En segundo lugar, invierta algo de tiempo en la investigación de su idea de negocio. Asegúrese de que exista el mercado suficiente para su producto o servicio. Es fácil caer en la trampa de tener una afición o pasión por algo y asumir que puede convertirla en una empresa económicamente viable.

* En tercer lugar, aprenda tanto como pueda acerca de las pequeñas empresas. Hay una gran cantidad de información disponible en el internet y en oficinas gubernamentales de su país o ciudad.

* En cuarto lugar, escriba un plan de negocios. El plan de negocios será su guía para alcanzar sus objetivos. Existen numerosos artículos en Internet y en las bibliotecas que pueden ayudarle a desarrollar su plan de negocios.

Y por último, pero no menos importante, busque el asesoramiento de un contador. Su primera reacción puede ser que usted no puede pagar este tipo de gastos por ahora, pero, en realidad, usted no puede permitirse no contar con este tipo de asesoramiento desde un inicio. Los contadores le aconsejarán sobre formas para reducir la cantidad de impuestos a pagar al final del año. Pague por una o dos horas de consulta ya que con toda seguridad le ahorrará mucho dinero más adelante.

