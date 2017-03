Hoy en día abundan las oportunidades de negocios de reciclaje, incluso basadas en casa.

Empresa.

¿Sabía usted que las grandes empresas son las principales causantes del rápido crecimiento de los tiraderos?

Muchos de los artículos que se tiran a la basura son componentes electrónicos tales como procesadores y equipo multimedia que no se degradan ni se rompen.

Los vertederos están llenos de objetos que nunca se degradarán. Se dice que los pañales desechables de bebé tienen una duración de ¡500 años antes de desaparecer! ¿Ya se dio una idea de todas las oportunidades de negocio en este sector?

Si usted es dueño de una gran extensión de terreno, podría desarrollar un centro de reciclaje donde la gente deje productos reciclables, como plástico, vidrio, cartón, papel y electrónicos. Con la ayuda de unos cuantos empleados puede reprocesar los productos. Para este modelo de negocio necesitaría una gran cantidad de capital para el terreno, construcción, camiones, etc.

Venta de Productos.

También iniciar puede inciar un negocio de reciclaje más modesto mediante la promoción y venta de productos ecológicos amigables con el medio ambiente. Estos son diseñados y empacados para ser ecológicos, biodegradables y fáciles de reciclar. Usted puede hacer esto en una tienda, en Internet, o bien mediante ventas directas a empresas o casas.

Asesoría.

Oportunidades de negocios en torno al reciclaje están en todas partes alrededor de una ciudad. Vertederos locales pueden estar interesados en utilizar sus servicios para propósitos de relaciones públicas, por ejemplo, o bien empresas que quieran educar a sus empleados sobre el valor de un nuevo programa de reciclaje.

Preséntese como Asesor de Reciclaje si es posible, ya que esto le traerá un montón de trabajo regularmente. Al convertirse en un experto en reciclaje puede aparecer en eventos públicos por ejemplo.

En el largo plazo también puede ofrecer a sus clientes auditorías anuales para analizar sus programas de reciclaje y determinar la manera de hacerlos más eficientes.

Dado que el reciclaje cuesta tiempo y dinero, su trabajo consistirá en convencer a los clientes que los gastos adicionales son superados por los beneficios a la empresa. Algunos beneficios son cosas que el dinero no puede comprar tales como una percepción positiva de la comunidad.

Ser asesor significa que usted necesita obtener algún tipo de licencia o certificado, así que asegúrese de investigar en detalle. No pasará mucho tiempo antes de que esté aprovechando todas las oportunidades del negocio de reciclaje.

