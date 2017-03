Si estás buscando una manera de convertir tu gusto por el anime en una empresa rentable, considera iniciar un negocio que gire en torno a este género. Si eres fan del anime, sabrás muy bien que existe un enorme mercado que está en constante búsqueda de más y más anime.

En caso de que no seas un aficionado del anime, se trata de un estilo de animación que se hizo popular en Japón. Tiene un aspecto y un comportamiento que lo diferencia de cualquier otro tipo de animación. La mayoría de los personajes tienen los ojos grandes y exageradas expresiones faciales. Los sitios de anime tienen una enorme cantidad de seguidores. Una búsqueda en Google de “anime” arroja millones de resultados. Esta es la razón por la que iniciar un negocio de anime es una gran manera de convertir un hobby en una idea de negocio online y como resultado, una empresa lucrativa. La inversión inicial es baja y ni siquiera es necesario tener experiencia para crear un sitio y llenarlo de contenido. Agrega unos pocos de artículos promocionales y publicidad para generar ingresos y pronto tendrás un sitio web de anime que ganará dinero por sí solo. A medida que aprendas a promocionar tu sitio, atraerás más tráfico y aumentarás los ingresos. Este es el momento justo para poner esta idea de negocio en práctica y obtener beneficios de la popularidad del anime.

Una vez que tu sitio esté en marcha, tendrás que concentrar tus esfuerzos en poblarlo con contenido (vídeos, descargas, etc.) Te recomiendo integres un foro al sitio. A medida que vayas incrementando el tráfico, ponte en contacto con anunciantes para venderles espacios en tu sitio.

